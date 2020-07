Youth Recognized with Queen’s Jubilee Awards

Lt.-Gov. Lois Mitchell honoured young humanitarians, community leaders, volunteers and artists at the Queen’s Jubilee awards ceremony.

Ten students were recognized as recipients of the 2019 Queen’s Golden Jubilee Citizenship medals and Queen’s Golden Jubilee Arts medal at a virtual ceremony at Government House.

The citizenship medal recognizes students for their outstanding citizenship, leadership, community service and volunteerism. The Queen’s Golden Jubilee Awards also recognize one student with talent and educational goals in the performing arts and one student with talent and educational goals in the visual arts. Along with a medal, each recipient receives a $5,000 scholarship to further their personal development.

“These awards celebrate the outstanding contributions of hard-working, thoughtful and innovative young Albertans who have found inspiring ways to give back and share their unique voices with the world. I’m excited to see where their continued dedication to excellence takes them in the future.”Lt.-Gov. Lois Mitchell

“These remarkable young Albertans are committed to excellence as they pursue their passions in volunteering, humanitarianism and the arts. These are tomorrow’s leaders striving to make their communities a better place for all of Alberta, and I congratulate them on their many achievements.”Leela Sharon Aheer, Minister of Culture, Multiculturalism and Status of Women

“We are proud to celebrate this group of future leaders and artists to recognize their accomplishments as part of Alberta’s scholarship program. Alberta’s future will be brighter thanks to these young Albertans who are each harnessing their potential with hard work, creativity, and dedication to making a difference in their communities. Congratulations to the Queen’s Golden Jubilee Class of 2020.”Demetrios Nicolaides, Minister of Advanced Education

QEII Golden Jubilee Citizenship Medal recipients

Heena Batta, Edmonton

Laurissa Brousseau, Canmore

Emily Chen, Calgary

Alexander Erickson, Edmonton

Hao Ji Jiang, Calgary

Arielle Lok, Calgary

Armaan Ali Somani, Edmonton

Victoria Wright, Sherwood Park

QEII Golden Jubilee Scholarship for the Performing Arts recipient

Jesse Pawel Drwiega, Red Deer

QEII Golden Jubilee Scholarship for the Visual Arts recipient

Thomas Weir, Edmonton

The Queen Elizabeth II Golden Jubilee Award was established in 2002 to celebrate the 50th anniversary of the ascension of Her Majesty Queen Elizabeth II to the throne. Since then, 137 individuals have received the citizenship award and 35 have received the arts award.

A selection committee chooses recipients for the citizenship award from the Alberta high school students who received the Premier’s Citizenship Award that year. Students can apply for the arts scholarship through the Alberta Foundation for the Arts.

La jeunesse albertaine récompensée par les prix du Jubilé de la Reine

La lieutenante-gouverneure Lois Mitchell a honoré de jeunes humanitaires, chefs de file communautaires, bénévoles et artistes lors de la cérémonie de remise des prix du Jubilé de la Reine.

Dix étudiants et étudiantes ont reçu la Médaille de 2019 du jubilé de la Reine pour la citoyenneté et pour les arts lors d’une cérémonie virtuelle à la Government House.

La médaille de la citoyenneté récompense les étudiants et étudiantes pour leur sens exceptionnel de la citoyenneté, du leadeurship, du service communautaire et du bénévolat. Les prix du jubilé de la Reine récompensent également une étudiante ou un étudiant talentueux qui poursuit des objectifs éducatifs dans le domaine des arts du spectacle et un autre, dans le domaine des arts visuels. En plus de recueillir une médaille, chaque récipiendaire reçoit une bourse de 5 000 dollars qui viendra l’appuyer dans la poursuite de son développement personnel.

« Ces prix célèbrent les contributions exceptionnelles de jeunes Albertaines et Albertains travailleurs, attentionnés et créatifs qui ont trouvé des moyens inspirants de redonner à la collectivité et de partager leurs aspirations avec le monde. Je me réjouis à l’idée de voir où leur dévouement continu pour l’excellence les mènera dans l’avenir. »Lois Mitchell, lieutenante-gouverneure

« Ces jeunes Albertains et Albertaines remarquables visent l’excellence en vivant leur passion pour le bénévolat, l’humanitarisme et les arts. Ce sont les chefs de file de demain qui s’efforceront de faire de leurs collectivités des endroits meilleurs pour toute l’Alberta, et je les félicite de leurs nombreuses réalisations. »Leela Sharon Aheer, ministre de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine

« Nous sommes fiers d’honorer ce groupe de futurs chefs de file et artistes, et de reconnaître leurs réalisations dans le cadre du programme de bourses de l’Alberta. L’avenir de l’Alberta brillera d’autant plus grâce à ces jeunes qui exploitent leur potentiel en travaillant dur, en usant de créativité et en se dévouant pour faire la différence dans leur communauté. Toutes mes félicitations aux récipiendaires de 2020 du jubilé de la Reine. »Demetrios Nicolaides, ministre de l’Enseignement postsecondaire

Récipiendaires de la Médaille de la citoyenneté du jubilé de la Reine

Heena Batta, Edmonton

Laurissa Brousseau, Canmore

Emily Chen, Calgary

Alexander Erickson, Edmonton

Hao Ji Jiang, Calgary

Arielle Lok, Ardrossan

Armaan Ali Somani, Edmonton

Victoria Wright, Sherwood Park

Récipiendaire de la bourse du jubilé de la Reine pour les arts du spectacle

Jesse Pawel Drwiega, Red Deer

Récipiendaire de la bourse du jubilé de la Reine pour les arts visuels

Thomas Weir, Edmonton

Le Prix du jubilé de la Reine Elizabeth II a été créé en 2002 pour célébrer le 50e anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Depuis, 137 personnes ont reçu le prix de la citoyenneté et 35 ont reçu le prix des arts.

Un comité de sélection choisit les récipiendaires du prix de la citoyenneté parmi les étudiants de l’Alberta qui ont reçu le prix de la citoyenneté du premier ministre la même année. Les étudiants peuvent postuler pour la bourse des arts par l’intermédiaire de l’Alberta Foundation for the Arts.

